Wie bereits seit Mitte November bekannt, wird The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I: Kai – Thors Military Academy 1204- am 8. März 2018 in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Die überarbeitete Fassung des direkten Nachfolgers, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II: Kai -The Erebonian Civil War-, wird nur wenige Wochen später erscheinen. Laut Falcom wird diese Version am 26. April 2018 für PlayStation 4 in den Handel gelangen.

via Gematsu