Trails of Cold Steel IV: Größter Anteil spielbarer Charaktere

Die aktuelle Ausgabe der Weekly Famitsu enthält neue Details zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~, die allerdings bezüglich der bisher erschienenen Titel der Reihe einige Spoiler enthalten. Also lest diesen Artikel nur, wenn ihr mit der Geschichte aus den Vorgängern vertraut seid.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ ist ein wichtiger Titel, welcher einen zentralen Schlusspunkt für die Geschichte aus der Trails-Reihe darstellen wird, die im Jahr 2004 begann.

Der Endpunkt in The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ wurde beschlossen, als The Legend of Heroes: Trails in the Sky veröffentlicht wurde.

Mit dieser Idee lastet ein großer Druck auf Falcom, wobei die Firma den Erwartungen der Fans der Serie mit diesem Abschluss gerecht werden möchte.

Der Untertitel „The End of Saga“ wurde gewählt, weil The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV die Serie im Ganzen zum Ende bringt.

Das Logo zum Spiel enthält mehrere Elemente aus der Trails-Serie.

An dem Punkt, an dem The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ einsetzt, wird man sich fragen, ob Rean der Protagonist sein wird.

Die Anzahl der spielbaren Charaktere ist größer als in The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, wobei die Reihe damit ihren Höchststand erreicht.

Die Systeme „Brave Order“ und „Break System“ werden aus The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III für das Kampfsystem übernommen, wobei man die Funktionen in The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV abrunden wird.

Die Beziehungen zwischen den Charakteren werden sich verändern, Positionen werden getauscht und auf der feindlichen Seite wird es Bewegungen geben.

Lloyd Bannings und Elie MacDowell werden beginnen, auf das Ergebnis, das am Ende von The Legend of Heroes: Ao no Kiseki angesprochen wurde, hinzuarbeiten.

Wichtige Rollen spielen auch die Charaktere Renne Hayworth, Tita Russell und die Region Crossbell.

Derzeit liegt die Entwicklung bei 45 Prozent.

In Japan soll der Titel im Herbst 2018 für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu