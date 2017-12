Touhou Genso Wanderer Reloaded für Switch in Japan

Das Roguelike-Rollenspiel Touhou Genso Wanderer Reloaded wird laut Aqua Style am 21. Dezember in Japan für Nintendo Switch digital via eShop erscheinen. Die überarbeitete Fassung des Originals ist in dieser Region bereits für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich.

Die Reloaded-Version bietet neue Dungeons, Szenarien sowie neue Helden und Partner, die diese Hauptfiguren unterstützen. Einige Stellen wurden für den Port auf Nintendo Switch aufgrund der unterschiedlichen Hardware überarbeitet, wobei man vermutet, dass es sich hierbei um das System für Trophäen handelt. Ansonsten sollen die Inhalte der Versionen identisch sein. Am 10. Januar 2018 wird die Figur Tenshi Hinanawi kostenlos als neuer spielbarer Charakter angeboten. Derzeit prüft Aqua Style die Veröffentlichung der Figur für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu