Tokyo Xanadu eX+ ab sofort in Europa erhältlich

Auch wenn Aksys Games vielleicht ein kleines PR-Geheimnis aus der Angelegenheit macht, ist das Action-Rollenspiel Tokyo Xanadu eX+ seit dem 8. Dezember in Europa für PlayStation 4 und für PCs via Steam erhältlich. Der digitale Vertrieb des Videospiels sorgt für kein großes Problem, interessanter ist der Erwerb einer Retail-Version des Spiels. Auch der Publisher selbst hatte nicht viele Einfälle und nannte den Onlinehandel Bazaar-Bazaar, der die europäische Version des Titels im Sortiment führt.

Vor zehn Jahren ereignete sich in Tokio ein sehr starkes Erdbeben, welches den Alltag der Menschen völlig durcheinander brachte. Langsam kehrt wieder eine Routine in die Stadt ein, doch wenn man der Wahrheit ins Auge blickt, bemerkt man, dass die Normalität sich noch längst nicht wieder eingestellt hat. Als das Beben die Erde aufriss, tauchte eine Schattenwelt auf, die auch „Eclipse“ genannt wird. Eure Aufgabe ist es, die Legionen, die sich in dieser Welt befinden, zu vernichten.

Die Fassung für PlayStation 4 läuft mit 60 Bildern pro Sekunde in Full HD. Auch der Inhalt wurde stark erweitert. Nach der Hauptgeschichte erlebt man ein weiteres Szenario, das einige Monate nach dem bekannten Ende spielt. Jede Figur bekommt dazu eine Nebengeschichte spendiert, mit der Ausnahme von Kou. Der Inhalt der zusätzlichen Ereignisse soll vom Umfang etwa zwei Episoden der Hauptgeschichte entsprechen. Dazu wird es neue spielbare Charaktere geben, wie White Shroud. Für fortgeschrittene Spieler dürften die Modi Boss Time Attack oder Boss Rush interessant sein.