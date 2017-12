The Men of Yoshiwara: Ohgiya erscheint im Winter

Wie D3 Publisher verkündete, wird The Men of Yoshiwara: Ohgiya in Japan in diesem Winter für Nintendo Switch im eShop erscheinen. Tief im Zentrum einer Insel liegt das Vergnügungsviertel Yoshiwara, wobei jedoch die Rollen von Mann und Frau vertauscht sind. Weder die Schönheit noch die Geschäftigkeit schwinden jemals an diesem Ort. Voller Zweifel und Wunder, für welchen Mann entscheidet ihr euch, bevor eine fast endlose Nacht endet?

Takigawa – Der beliebteste Mann in Ohgiya. Er verbirgt ein einsames Geheimnis mit Arroganz.

Asagiri – Ein freier und wilder Geist, der eine Zähmung ablehnt. Er ist ein wirklich hemmungsloser Frauenliebhaber und für Takigawa wie ein jüngerer Bruder.

Gakuto – Ein selbstbewusster und rauer Mann, dennoch besitzt er eine liebenswürdige Seite.

Utsusemi – Er wuchs als Waise auf. Seine Kameraden stehen bei ihm an erster Stelle, aber er befindet sich auf der Suche nach seinen Eltern.

Ageha –Ein junger Mann, der bisher noch keine Kundin hatte und weder Frauen noch die Liebe kennt. Er wird von Gakuto betreut.

via Gematsu