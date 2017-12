The Forest kommt 2018 für PlayStation 4

Das erstmals 2014 für PlayStation 4 angekündigte The Forest bahnt sich im kommenden Jahr endlich seinen Weg auf Sonys aktuelle Heimkonsole. Das von Endnight Games entwickelte Survival-Horror-Spiel steht bereits als Early-Access-Version für PCs zur Verfügung.

In The Forest findet sich der Spieler, einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes, auf einer dicht bewachsenen Insel wieder. Survival-Kenner wissen, dass in erster Linie das eigene Überleben gesichert werden muss. Schnell wird allerdings klar, dass da außer den kannibalistischen Ureinwohnern der Insel auch mysteriöse Kreaturen etwas dagegen haben. Das im Einzelspieler- oder Koop-Modus spielbare Survival-Abenteuer bietet außerdem einen Tag-Nacht-Zyklus. Während die Aktivitäten am Tag aus dem Bau eines möglichst sicheren Unterschlupfes, dem Aufbau von Fallen, dem Jagen und Vorräte sammeln bestehen, stellen nächtliche Aktivitäten das Verteidigen gegen Widersacher dar.

Der nachfolgende Trailer zeigt Szenen aus dem Koop-Modus:

via Gematsu