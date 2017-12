The Evil Within 2: Spielbare Demo jetzt erhältlich

Eine spielbare Demo so lange nach dem Release – das ist ein wenig unüblich. Und trotzdem bei dem ein oder anderen willkommen. Solltet ihr noch nicht genug Material für den Weihnachtsurlaub haben, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, eine spielbare Demo zu The Evil Within 2 auf PS4, Xbox One und PCs zu testen und anschließend euren Stapel an Weihnachts-Games möglicherweise zu erweitern. Die Demo bietet das erste Kapitel des Spiels. Anschließend können sich Spieler für den Kauf der Vollversion entscheiden und ihre Spielstände übertragen, also direkt weiterspielen.