The Caligula Effect: Bilder zum DLC „Plain Clothes“

By

FuRyu hat die Outfits enthüllt, welche zum DLC „Plain Clothes“ gehören, den man als Bonus für eine Vorbestellung von The Caligula Effect: Overdose bekommt. Die Kleidungen wurden von Oguchi entworfen und werden allen Mitgliedern aus dem Go-Home Club zur Verfügung stehen. Noch plant FuRyu nicht, diese Outfits später als kostenpflichtige DLCs anzubieten, also ist eine Vorbestellung derzeit die einzige Möglichkeit, an diese Kostüme zu gelangen.

In Japan soll The Caligula Effect: Overdose am 17. Mai 2018 für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu