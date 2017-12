The Alliance Alive erscheint im März 2018 im Westen

Wie der Publisher Atlus mitteilte, wird das Rollenspiel The Alliance Alive am 27. März 2018 für Nintendo 3DS in Europa und Nordamerika erscheinen. In Nordamerika wird es im Handel eine besondere Edition zum Launch geben, die zum Spiel eine CD, ein kleines Kunstbuch und einen Schlüsselanhänger enthält.

Mit einer von Yoshitaka Murayama geschriebenen Geschichte, der Vision von Regisseur Masataka Matsuura, dem wunderschönen Spieldesigns von Kyoji Koizumi und einer atemberaubenden Partitur des renommierten Komponisten Masashi Hamauzu, werden die Spieler dieses JRPGs mit ganz viel Nostalgie verwöhnt. Mit einer wunderschönen Welterforschung, der liebevoll verflochtenen Geschichte rund um neun denkwürdige Charaktere und strategischem Runden-Gameplay wird der Titel zum Pflichtprogramm für Fans japanischer Rollenspiel-Kunst. Vor tausend Jahren drangen die Daemons in die Welt der Menschen ein. Sie unterjochten die Menschheit und schufen die Große Barriere, um die Reiche zu trennen. Die Welt erlebte eine Umwälzung und der Dunkle Strom wurde geboren. Er formte seine kreuzförmigen Schwaden über dem Ozean und schluckte unzählige Städte in seinem Gefolge. Die Menschheit wurde dezimiert. Hunderte Jahre später regieren die Daemons über eine hierarchische Gesellschaft. Allerdings ist die Zeit für Widerstand gekommen. Die Welt wird sich noch einmal verändern… Erbaut auf einer weitläufigen Welt voller Geheimnisse, müssen die Spieler Gilden erschaffen und etablieren – während sie in den vier Reichen gegen die Daemons ankämpfen. Das „Ignition“-System, ein Teil des rundenbasierten Kampfes, lässt Spieler das Gameplay anpassen – und mit etwas Geschick und Können kann man dann zum finalen Schlag ansetzen. In The Alliance Alive müssen die Spieler ihren Verstand geschickt einsetzen und strategisch denken – denn nur so kann jeder Kampf auch gewonnen werden!

via Gematsu