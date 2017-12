Termin für Episode 3 zu Life is Strange: Before the Storm

Square Enix hat bekanntgegeben, dass die dritte und letzte (eigentlich vorletzte) Episode „Hell is empty“ zu Life is Strange: Before the Storm am 20. Dezember für Xbox One, PlayStation 4 und PCs erscheinen wird. Zur Bekanntgabe gibt es wie immer einen Trailer, den ihr (auch wie immer) mit Vorsicht genießen solltet.

Der zugehörige, brandneue Trailer zeigt, wie die Protagonistin Chloe damit kämpft, ihre Emotionen in den Griff zu bekommen und wie die Story-Ereignisse auf einen dramatischen Abschluss zurasen. Spieler erleben also nun die finalen Konsequenzen all ihrer bisherigen Taten. Während die Freundschaft zwischen Chloe und Rachel Amber neue, emotionale Höhen erreicht, entdeckt Chloe schreckliche Geheimnisse, die ihr einige der schwersten Entscheidungen ihres noch jungen Lebens abverlangen …

Eine Bonus-Episode wird Besitzern der Deluxe Edition vorbehalten bleiben. In dieser vierten Bonus-Episode „Lebewohl“ können Fans die junge Max Caufield spielen und „wohl zum letzten Mal“ die Freunde Max und Chloe zusammen erleben. Life is Strange: Before the Storm ist ein Prequel zum erfolgreichen Episodenspiel Life is Strange. Square Enix arbeitet darüber hinaus mit Dontnod auch an einem „neuen“ Life is Strange.