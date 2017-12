Koei Tecmo und Team Ninja schließen das Kapitel Dead or Alive 5. Im Rahmen des Battle Royale 2017 Grand Finals veröffentlichten die Entwickler ein Video, in dem sie erklärten, dem Ableger den Rücken zu kehren und sich nun der Zukunft der Serie zu widmen. Dead or Alive 5 erschien vor fünf Jahren und wurde durch unzählige DLCs und mehrere Season-Pässe erweitert. Die Suche im PlayStation Store nach „Dead or Alive 5“ liefert über 700 Ergebnisse.

via Gematsu