Tales-of-Serie: Livestream verspricht Neuigkeiten

Es ist schon auffällig lange ruhig um die Tales-of-Reihe. Auch das jährliche Tales of Festival verlief in diesem Jahr ohne eine Neuankündigung. Was ist mit dem nächsten neuen Tales-of-Hauptspiel? Und was ist eigentlich mit dem Tales-of-Game für Nintendo Switch? Vielleicht erfahren wir mehr, bevor das Jahr endet.

Am 16. Dezember wird Bandai Namco den 22. Geburtstag der Serie mit einem Livestream namens „Tales Room“ feiern. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr japanischer Zeit (13 Uhr deutscher Zeit) und dauert stolze zwei Stunden. Neben einem Rückblick auf das Jahr 2017 will man sich mit den Mobile-Ablegern Tales of the Rays und Tales of Asteria beschäftigen, aber auch mit dem (wohl kommenden) Tales of Festival.

„Außerdem werden wir die neuesten Informationen veröffentlichen rund um die Inhalte, die derzeit in Entwicklung sind“, heißt es weiter. Zu Gast sind wie üblich zahlreiche Synchronsprecher. Den Livestream könnt ihr bei YouTube verfolgen.

via Gematsu