Super Meat Boy erscheint am 11. Januar für Switch

Laut Aussage des Entwicklers Team Meat wird Super Meat Boy für Nintendo Switch am 11. Januar 2018 erscheinen. In dieser Version ist der Modus „Race Mode“ enthalten, den der Entwickler seit 2010 in das Spiel einbauen wollte. In dem Jahr erschien das Videospiel erstmals für Xbox 360. Inzwischen ist der Titel für PCs, PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Wii U erhältlich.

In diesem Plattformer steuert ihr einen animierten Würfel, der aus Fleisch zusammengesetzt ist, und versucht seine Freundin zu retten, die entführt wurde. Euch erwarten über 300 Level und epische Bosskämpfe.

via Gematsu