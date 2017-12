Street Fighter 30th Anniversary Collection angekündigt

Capcom versteht es ganz offensichtlich, das eigene Portfolio optimal auszunutzen. Nach den Wiederauflagen von Resident Evil Revelations, der Ankündigung neuer Mega-Man-Sammlungen und der Arcade-Version von Street Fighter V sowie der Devil May Cry HD Collection steht nun die nächste Wiederveröffentlichung auf dem Plan.

Capcom kündigte die Street Fighter 30th Anniversary Collection an. Aus Anlass des 30. Geburtstags der Serie sollen unzählige Spiele der Serie für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs im Mai 2018 neu veröffentlicht werden. Dazu werden einige Spiele auch mit einem neuen Onlinemodus ergänzt.

Diese Spiele sind in der 30th Anniversary Collection enthalten:

In den vier Klassikern Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter III: Third Strike können Spieler die Duelle nun sogar online austragen. Während sie auf Gegner warten, können Spieler in Online-Lobbys ihre Kampfkünste gegen die CPU auf die Probe stellen und erleben so das echte Arcade-Spielgefühl. In Lobbys können sich vier Spieler aufhalten und gemeinsam in Ranglistenkämpfen den Street-Fighter-Thron erklimmen. Wer der weltweit beste Kämpfer ist, zeigen die globalen Ranglisten. Die “Rewind”-Technik sorgt für latenzfreie Online-Kämpfe.