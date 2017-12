Square Enix bestätigt Arbeit an neuem Tomb Raider

Square Enix hat bestätigt, was eigentlich kein Geheimnis mehr ist. Schon seit ziemlich genau einem Jahr geistert ein gewisses Shadow of the Tomb Raider durch die Gerüchteküchen. Nun veröffentlichte man bei Twitter ein Statement an die Fans, in dem man die Arbeit an einem neuen Tomb Raider bestätigt.

„Square Enix freut sich, euch nächstes Jahr einige aufregende Neuigkeiten mitzuteilen. Ehrlich gesagt wünschten wir uns, dass wir das jetzt schon tun könnten, aber wir verfolgen diesmal einen neuen Ansatz“, heißt es. Der Ansatz heißt also auf keinen Fall PlayStation Experience – so viel ist klar.

„Ein neues Tomb-Raider-Spiel kommt. Von unserem Ziel angetrieben, die Fans an erste Stelle zu setzen, wollen wir euch mitteilen, dass nicht viel Zeit zwischen der offiziellen Vorstellung und dem Zeitpunkt, ab dem ihr es spielen könnt, verstreichen wird. Unsere gemeinsame Reise beginnt mit einem großen Event im kommenden Jahr. Wir können es kaum erwarten, euch auf Lara Crofts prägendes Abenteuer mitzunehmen.“

Und nun verbindet mal die Anfangsbuchstaben eines jeden Satzes des englischsprachigen Statements zu einem Wort. Chapeau, Square Enix.

via Eurogamer