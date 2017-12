Spike Chunsoft expandiert nach Nordamerika

Der japanische Entwickler und Publisher Spike Chunsoft Co., Ltd., vor allem bekannt für die Danganronpa-Reihe, hat in Nordamerika eine eigene Niederlassung eröffnet. Die Niederlassung namens Spike Chunsoft Inc. in Long Beach, Kalifornien, soll der Firma in Zukunft als Basis für globales Publishing und Lokalisierungen dienen.

Doch nicht nur Spiele von Spike Chunsoft sollen profitieren, sondern auch Projekte von 5pb. und MAGES. In einem Statement von CEO Mitsutoshi Sakurai, das ihr euch in dieser offiziellen Pressemeldung durchlesen könnt (PDF), verweist dieser auf den globalen Gedanken und darauf, dass die Welt immer mehr vernetzt ist.

via Gematsu