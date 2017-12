Soulcalibur VI: Sophitia in der Video-Vorstellung

Bandai Namco veröffentlicht ein Analysevideo zum Charakter Sophitia aus dem neu angekündigten Kampfspiel Soulcalibur VI, welches 2018 für PlayStation 4, Xbox One und auf Steam für PCs erscheinen wird. Producer Motohiro Okubo erzählt folgende Dinge im Video:

„Ich würde gerne über Sophitia sprechen, eine der Hauptfiguren aus Soulcalibur. Sie stammt aus Athen und kämpft mit einem Schwert und Schild. So viel wisst ihr bestimmt bereits. Die Art und Weise, wie Sophitia kämpft, repräsentiert Soulcalibur in der Gesamtheit. Sie nutzt einen orthodoxen Kampfstil, der leicht zu kontrollieren ist. Dadurch wird sie zu einem Charakter, der selbst für Einsteiger empfehlenswert ist.

Ich nehme an, dass viele von euch den bereits veröffentlichten Trailer gesehen haben. Sophitia ist nun jünger, als sie es in Soulcalibur IV war – ich hoffe, ihr seid darauf gespannt, welchen Weg ihr Schicksal in dieser Version von Soulcalibur einschlägt. Tatsächlich waren Mitsurugi und Sophitia die ersten Charaktere, die im Entwicklungsverlauf erstellt worden sind.

Wir nutzten diese beiden Figuren als Basis und trafen daraufhin Entscheidungen für andere Charaktere, wie deren Bewegungen und Designs aussehen sollten, anhand wie gut sie zu Sophitia und Mitsurugi passen. Ich denke, dass die Charaktermodelle diesmal wirklich hervorragend und reizend ausgefallen sind. Es wäre wünschenswert, wenn Fans diese Details im Sinn behalten, während sie Spaß mit dem Spiel haben.“