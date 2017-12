Shinobi Master Senran Kagura ist in Japan verfügbar

By

Ab sofort ist in Japan der Titel Shinobi Master Senran Kagura: New Link für Smartphones, die auf Android oder iOS basieren, erhältlich. Es handelt sich dabei um eine Art All-Star-Game. 20 spielbare Charaktere der Serie wird es schon zum Launch geben, weitere sollen dann im Anschluss folgen. Mit dabei ist aber auch eine mysteriöse Gruppe aus neuen Charakteren, zu denen Senkou, Fubuki und Gekkou gehören. Was haben sie vor?

Ziel des Spiels ist es, der Shinobi-Master im gleichnamigen Turnier zu werden. Als Meister der Mädels könnt ihr ein Team mit euren Lieblingscharakteren der Schulen formen. Der Download ist kostenlos, allerdings enthält das Spiel Mikrotransaktionen.

via Gematsu