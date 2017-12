Shenmue III: Ys Net stellt neuen Charakter vor

By

Ys Net hat einen neuen Charakter zu Shenmue III vorgestellt. Allerdings gibt es nur einen einzigen neuen Screenshot. „Sie war schon einmal zu sehen. Aber ihr werdet euch gedulden müssen, um zu sehen, was sie mit dem Tempel im Hintergrund zu tun hat“, so die Entwickler. Im Zuge dessen gab man auch bekannt, dass das Team von Lakshy Digital den Entwicklern bei Ys Net bei der Charakter-Produktion zur Hand gehen wird. Das Team kommt aus Indien und hat Niederlassungen in Seattle und Pune.

Shenmue III erscheint in der zweiten Jahreshälfte 2018 für PS4 und PCs.