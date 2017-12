Sega verschiebt Hokuto ga Gotoku auf März 2018

By

Wie Sega bekanntgegeben hat, kann Hokuto ga Gotoku nicht wie geplant am 22. Februar 2018 in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Stattdessen ist der Release nun für den 8. März 2018 angesetzt. Als Grund für die Verschiebung nennt man wie so oft, dass man zusätzliche Zeit für Qualitätssicherung benötigen würde. Auf die Veröffentlichung der kürzlich angekündigten Demo dürfte das keine Auswirkungen haben, sie erscheint wie geplant im Februar. Ein konkreter Termin steht ohnehin noch nicht fest.

Hokuto ga Gotoku ist ein neuer Ableger der Serie Fist of the North Star, kombiniert mit den Synchronsprechern und einigen Spielelementen aus der Yakuza-Serie. Es wird sogar einen DLC geben, mit dem man das Charakter-Modell von Protagonist Kenshiro dauerhaft gegen Kazuma Kiryu tauschen kann – das seht ihr auf dem Artikelbild.

Die Geschichte spielt im Jahr 199X, als die Welt nach einem Nuklearkrieg in Flammen steht. Die Kontinente sind gespalten, die Ozeane ausgetrocknet. Doch die Menschheit hat überlebt. Kenshiro wurde von Nanto-Seiken-Kämpfer Shin besiegt, der ihm seine geliebte Verlobte Yuria nahm. Um Yuria zurückzuholen, attackiert Kenshiro das Schloss von Shin, besiegt ihn und stellt seine Ehre wieder her. Doch Yuria ist tot, behauptet Shin. Kenshiro zieht verzweifelt durch die Wüsten, doch eines Tages hört er von einer Frau namens Yuria, die am Leben sein soll. Er macht sich auf die Suche.

via Gematsu