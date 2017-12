Sea of Thieves: Neuer Trailer und Releasedatum

By

Wie Rare nun offiziell verkündete, erscheint das Shared-World-Adventure Sea of Thieves am 20. März des kommenden Jahres. Neben Xbox-One-Besitzern kommen auch alle, die einen Windows-10-PC ihr Eigen nennen, in den Genuss des Multiplayer-Piratenspiels.

Neben dem Datum der Veröffentlichung wurde ein für diese Art von Anlass üblicher Trailer gezeigt, welchen wir euch selbstredend nicht vorenthalten möchten! Ein etwa zehn Minuten andauerndes Gameplay-Video findet ihr ebenfalls auf dem offiziellen Xbox-YouTube-Account!

via Gematsu