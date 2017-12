Release-Termin zu Moonlighter eingegrenzt

Während der PlayStation Experience 2017 zeigte Digital Sun Games einen neuen Trailer zu Moonlighter. Darin gab es neben einigen bekannten Informationen auch etwas Neues: Der Entwickler hat den Veröffentlichungstermin des Spiels, zumindest für PlayStation 4, auf das erste Quartal 2018 eingegrenzt.

Ob das auch für den Release auf PCs, Xbox One und Switch gilt, bleibt abzuwarten. Vor nicht allzu langer Zeit galt zumindest für die Switch-Version, dass diese ein paar Monate später erscheint als auf den anderen genannten Plattformen.

Bei dem Action-RPG schlüpft man in die Rolle von Will, der tagsüber sein Geschäft leitet und nachts seinen Traum eines Abenteurers verfolgt. Während einer archäologischen Expedition werden seltsame Tore gefunden. Schnell stellte man fest, dass diese Tore in andere Dimensionen führen. Will spielen die gefundenen Dimensionstore in die Karten. Loot, das er nachts sammelt, verkauft er tagsüber in seinem Laden.

via DualShockers