Post-Game-Szenario in Gintama Rumble

Ein Artikel aus der aktuellen Ausgabe der Weekly Jump enthüllt eine Besonderheit in Gintama Rumble, die auf die Spieler wartet, nachdem sie das Spiel beendet haben. Hat man alle Kapitel des Videospiels abgeschlossen, bekommt man Zugriff auf eine weitere Nebengeschichte. In dieser Episode erleben die Spieler Eindrücke aus der Handlung aus anderen Perspektiven. Dazu enthüllt das Magazin weitere spielbare Charaktere, die als Unterstützung dienen. Zu diesen Figuren gehören:

Housen, Okada, Doromizu, Saigou, Abuto, Utsuro, Oboro, Sasaki, Ayame, Tama, Tae, Date Umibouzu, Bansai, Matako, Elizabeth, Sadaharu, Kyuubei, Taizou und Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon. In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu