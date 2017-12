Pokémon GO: Wettereffekte und 50 neue Pokémon

Gehört ihr immer noch zu den regelmäßigen oder unregelmäßigen Pokémon-GO-Spielern? Dann wird euch die folgende Nachricht erfreuen. Niantic kündigte heute an, dass schon sehr bald endlich wieder neue Pokémon in Pokémon GO gefunden werden können. Außerdem stellte man ein neues Feature vor, die Wettereffekte.

Zu den neuen Pokémon, die auftauchen werden, zählen Geckarbor, Flemmli und Hydropi. Insgesamt 50 neue Pokémon aus der Hoenn-Region werden Spieler in den nächsten Wochen antreffen können. Für aufregende Neuerungen sollen zudem Wettereffekte sorgen. Das echte Wetter wird sich in der Karte widerspeiegeln und verschiedene Auswirkungen auf das Gameplay haben.

In Pokémon GO wird zum ersten Mal in einem Augmented-Reality-Mobile-Game das Wetter der echten Welt ein Faktor sein. Während Trainer ihre Umgebung auf der Suche nach Pokémon erkunden, wird sich das Wetter in ihrer Nähe auf der Karte im Spiel widerspiegeln. Das echte Wetter wird zudem verschiedene Auswirkungen auf das Gameplay von Pokémon GO haben und ändert beispielsweise die Fundorte und Kampfkraft der Pokémon, hat aber auch Einfluss auf Sternenstaub-Belohnungen beim Fangen von Pokémon. Erfahrene Trainer, die es auf bestimmte Pokémon abgesehen haben, können das Klima zu ihrem Vorteil nutzen: Sie wissen, dass Hydropi am liebsten im Regen spielen, Tuska in der Sonne baden und Schneppke gerne zusammen im Schnee buddeln. Pokémon wie diese erscheinen eher bei ihrem Lieblingswetter, weshalb Pokémon GO-Trainer einen weiteren Grund haben, die Wettervorhersage im Auge zu behalten und dadurch gezielt ihren Pokédex erweitern können. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten werden sich auch die Begegnungen mit Pokémon verändern, wodurch das Spielerlebnis immer abwechslungsreich bleibt. Egal, ob Trainer am Strand nach dem größten Wailord suchen, Wablu durch die Lüfte jagen, zusammen mit ihrem Brutalanda kämpfen oder ihrem Barschwa das Gefühl geben, schön zu sein – eins ist sicher wie der Wechsel der Jahreszeiten: Die Hoenn Pokémon sind da. Endlich ein Grund mehr, sich an regnerischen Tagen den Regenschirm zu schnappen und die frische Luft zu genießen.

Ein neuer Trailer präsentiert die neuen Inhalte.