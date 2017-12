Persona 5 the Animation wird April in Japan ausgestrahlt

Atlus und das Animationsstudio A-1 Pictures haben angekündigt, dass Persona 5 the Animation im April 2018 in Japan ausgestrahlt wird. Es wird auf den Sendern Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV, MBS und BS11 gezeigt. Es wurde außerdem bekanntgegeben, dass der offizielle Name des Protagonisten Ren Amamiya ist. Dieser Name wird auch in Persona 5: Dancing Star Night verwendet. Im Folgenden könnt ihr die Besetzung und Belegschaft nachlesen:

Belegschaft

Original Work: Persona 5 (Atlus)

Story Draft: Katsura Hashino

Character Drafts: Shigenori Soejima

Demon Design Drafts: Kazuma Kaneko

Supervisor: Masashi Ishihama

Series Organizer: Shinichi Inotsume

Character Design: Tomomi Ishikawa

Music: Shoji Meguro

Production: A-1 Pictures

Besetzung

Ren Amamiya: Jun Fukuyama

Ryuji Sakamoto: Mamoru Miyano

Ann Takamaki: Nana Mizuki

Ikue Otani: Morgana

Yusuke Kitagawa: Tomokazu Sugita

Makoto Niijima: Rina Sato

Futaba Sakura: Aoi Yuuki

Haru Okumura: Haruka Tomatsu

Goro Akechi: Souichirou Hoshi

Die Ankündigung fand im Rahmen des „Persona 5 the Animation Super Secret Information Reveal! Broadcast Special“ auf AbemaTV statt. Ab kommendem Februar soll es jeden Monat eine solche Veranstaltung geben. Atlus hat außerdem angekündigt, dass es mit dem Release der Animation auch eine offizielle Support-App für iOS und Android geben wird. Nähere Informationen folgen. Unten gibt es noch den Debüt-Trailer der Show.

