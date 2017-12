Persona 5 blickt auf zwei Millionen verkaufte Einheiten

By

Atlus verkündet, dass sich Persona 5 weltweit zwei Millionen Mal verkauft hat. Zwei Millionen Einheiten, das ist für eine Großentwicklung in diesen Tagen ein nennenswerter, aber auf dem Papier nicht mehr unbedingt beeindruckender Wert. Doch die Art der Verkündung durch Atlus macht Hoffnung, dass man im Hause Atlus sehr zufrieden ist mit diesen Zahlen. Vor allem aber auch mit den Preisen, die das JRPG einheimste. In der neuen Pressemeldung verweist man stolz auch auf die vier Nominierungen für The Game Awards 2017.

Naoto Hiraoka, Präsident & CEO von Atlus, U.S.A., Inc, führt dazu aus: