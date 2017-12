Pac-Man Championship Edition 2 Plus angekündigt

Bandai Namco hat die Pac-Man Championship Edition 2 Plus für Nintendo Switch angekündigt. Es handelt sich um eine Umsetzung des neuesten Pac-Man-Abenteuers, das im September für PS4, Xbox One und PCs erschienen ist. Die neue Umsetzung des Spiels für Nintendo Switch bietet einen brandneuen, exklusiven Koop-Modus. Am 22. Februar 2018 soll Pac-Man Championship Edition 2 Plus ausschließlich digital im Nintendo eShop erscheinen.

So beschrieb Bandai Namco die Originalversion:

Pac-Man Championship Edition 2 zitiert Highlights aus früheren Spielen der Serie und bietet spektakuläre neue 3D-Labyrinte, die mit ausgefallenen Grafiken die Fans der kultigen Kugel ans Gamepad fesseln werden. Spieler werden PAC-MAN auf eine ganz neue Art und Weise entdecken, dank neuer Features wie „Time Attack“-Modus und „Adventure“-Modus. Die Spieler müssen so viele Punkte wie möglich erreichen, indem sie Geister dank des Chain-Eating-Feature innerhalb einer bestimmten Zeit zusammentreiben, fliehende Früchte jagen, große böse Bosse bekämpfen und sich mit wahnwitzigen Regeln, die das Spiel buchstäblich auf den Kopf stellen, herumschlagen.

via Gematsu