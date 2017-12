Capcom hat weitere neue Videos zu Okami HD veröffentlicht. Es wird wie in den Videos zuvor ein neuer Gegnertyp vorgestellt. Außerdem lernen wir die Pinseltechniken Nebelschleier und Inferno kennen.

Okami HD erscheint am 12. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Nordamerika und Europa. Hierzulande gibt es sogar eine Handelsversion, die nur 24,99 Euro kosten wird. In Japan erscheint das Spiel für PCs einen Tag später und für Konsolen am 21. Dezember.

via Gematsu