Okami HD: Katzenfuß, Blizzard und Donnersturm im Video

Bei Capcoms letztem Video-Update zum kommenden Okami HD haben wir neben einem neuen Gegnertypus die Pinseltechniken Nebelschleier und Inferno kennengelernt. Dieses Mal bekommen wir Katzenfuß, Blizzard und Donnersturm zu Gesicht, die Amaterasu mit dem Pinsel zaubern kann. Außerdem ist der Dämon in der aktuellen Videoreihe etwas Besonderes: Es handelt sich um den mächtigen Orochi – einen wichtigen Bossgegner im Spiel.

Okami HD erscheint am 12. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Nordamerika und Europa. Hierzulande gibt es sogar eine Handelsversion, die nur 24,99 Euro kosten wird. In Japan erscheint das Spiel für PCs einen Tag später und für Konsolen am 21. Dezember.

via DualShockers