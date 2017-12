By

Square Enix hat bekanntgegeben, dass man eine offene Beta-Phase zu Dissidia Final Fantasy NT durchführen wird. Zu Beginn des neuen Jahres geht es rund! Gleich vom 12. bis zum 21. Januar 2018 dürfen sich europäische Final-Fantasy-Fans online prügeln. Eine japanische Open-Beta beginnt übrigens bereits am 23. Dezember 2017.

In Japan steht der Modus Class Match zur Verfügung, der klassische 3-gegen-3-Modus, den man sowohl alleine als auch mit zwei Freunden spielen kann. Auch der Modus Rush Battle ist spielbar, ein Einzelspielermodus gegen den Computer. Auch Customize-Möglichkeiten sollen zur Verfügung stehen.

Dissidia Final Fantasy NT bietet taktische Kämpfe, offline wie online. Insgesamt stehen 28 spielbare Charaktere zur Verfügung, mit denen Spieler in 3-gegen-3-Kämpfe ziehen. Sechs weitere Charaktere sind Teil des Season-Pass. Dissidia Final Fantasy NT erscheint am 30. Januar 2018 in Europa. Welche Vorbestellerboni euch hierzulande bei welchen Händlern erwarten, erfahrt ihr hier.