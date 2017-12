Nintendo kündigt Pokémon Kristall für 3DS an

Nach Pokémon Gold und Pokémon Silber veröffentlicht Nintendo nun auch Pokémon Kristall für die Nintendo-3DS-Familie. Wie schon bei den Versionen Gold und Silber wird es eine limitierte Version von Pokémon Kristall auch im Handel geben – allerdings mit einem Downloadcode anstelle einer Speicherkarte. Pokémon Kristall erscheint am 26. Januar 2018. Außerdem erscheint am gleichen Tag auch noch eine neue Sonderausgabe von New Nintendo 2DS XL in Gestalt von Pikachu.

Schon vor 17 Jahren, als die Pokémon-Kristall-Edition erstmals für Game Boy Color erschien, bereicherte es die Pokémon-Serie um zahllose Elemente. Als erweiterte Fassung von Pokémon Goldene Edition und Pokémon Silberne Edition ließ es den Nintendo-Fans erstmals die Wahl, ob sie mit einem Jungen oder einem Mädchen als Hauptfigur auf Pokémon-Jagd gehen wollten. Obendrein war es der erste Titel, in dem während der Pokémon-Kämpfe Animationen zu sehen waren. Pokémon Kristall für Nintendo 2DS & 3DS ist vom Start weg mit Pokémon Bank kompatibel. In dieser neuen Version der Pokémon-Kristall-Edition haben die Nintendo-Freunde außerdem die Chance, dem Mysteriösen Pokémon Celebi zu begegnen, sobald sie die Handlung durchgespielt haben. Im Original-Titel für Game Boy Color ließ sich Celebi nur mit Hilfe eines speziellen Zubehörs aufspüren.