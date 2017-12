Nintendo: Die aktuellen eShop-Downloads der Woche

By

Auch in dieser Woche gibt es wieder zahlreiche neue Software im Nintendo eShop. Neben bestens bekannten Neuerscheinungen gibt es auch wieder zahlreiche eher unbekannte Veröffentlichungen. Besonders die Liste für Nintendo Switch ist in dieser Woche lang, angeführt von Indie-Games wie Teslagrad und Vostok Inc, aber auch WWE 2K18 oder einer Demo zu Lost Sphear. Die ganze Liste nachfolgend.

Neue Software für Nintendo Switch

WWE 2K18

ACA NeoGeo Top Hunter Roddy & Cathy

Caveman Warriors

Dimension Drive

Embers of Mirrim

Gunbird for Nintendo Switch

Human: Fall Flat

Nine Parchments

Phantom Breaker: Battle Grounds Overdrive

Riptide GP: Renegade

The Sexy Brutale

Slain: Back From Hell

Tennis in the Face

Teslagrad

Vostok Inc

Yodanji

Embers of Mirrim (spielbare Demo)

Lost Sphear (spielbare Demo)

Neue Software für Nintendo 3DS

Christmas Night Archery (New 3DS)

Japanese Rail Sim 3D Travel of Steam

Squareboy vs Bullies: Arena Edition

Neue Software für Nintendo Wii U

Bomberman Panic Bomber (Virtual Console)

Aktuelle Sonderangebote

via Nintendo