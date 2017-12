Ni no Kuni II auf den 23. März 2018 verschoben

Bandai Namco muss die Veröffentlichung von Ni no Kuni II das zweite Mal signifikant verschieben. Nach der Verschiebung von November 2017 auf Januar 2018 gab der Publisher heute bekannt, dass Ni no Kuni II erst am 23. März 2018 veröffentlicht werden kann. Die Veröffentlichung erfolgt weltweit zeitgleich für PS4 und PCs.

Akihiro Hino, Präsident von Entwickler Level-5, erklärt dazu:

“Wie ihr alle wisst, ist Level-5 stets bemüht für höchste Design- und Qualitätsstandards in ihren Spielen zu sorgen. Die Entwicklung unseres neuesten Projekts Ni no Kuni II verläuft sehr gut und wir können es kaum abwarten, dieses Abenteuer mit euch, unseren Fans, zu teilen. In dem Versuch stets neue Innovationen an den Spieler zu bringen, haben wir neue Spielmodi wie den Skirmish- und Kingdom-Modus eingebaut, welche mit Sicherheit für Begeisterung sorgen werden.

Aufgrund solcher Innovationen und neuer Ideen muss allerdings sichergestellt werden, dass alles Weitere dennoch einwandfrei und vor allem unterhaltsam miteinander funktioniert. Daraus resultiert, dass wir mehr Zeit brauchen, um die hohen Qualitätsstandards von Level-5 und Bandai Namco Entertainment Inc. zu erfüllen. Deswegen bitte ich alle um etwas Geduld, wenn wir den Release von Ni no Kuni II für PlayStation 4 und Steam erst am 23. März 2018 feiern können. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir weitere Neuigkeiten zu Ni no Kuni II mit euch teilen. Im Namen von allen bei Level-5 bedanke ich mich für eure Geduld und weitere Unterstützung.“