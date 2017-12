Neues Gameplay-Material zu Fe von EA Originals

Der Platformer Fe sorgte bei der E3 für offene Münder. Das Spiel vom schwedischen Studio Zoink Games wird für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen und ist Teil von EA Originals, einer Kampagne von EA für Indie-Studios, die in Spielen wie Unravel gipfeln soll. IGN First gibt nun neue Einblicke in das Spiel, dabei zeigt euch Creative Director Hugo Bille neues Gameplay.

Fe ist ein geräuschvolles und gleichzeitig wortloses Plattformspiel. In der Rolle von Fe, einem kleinen Jungtier, das plötzlich im Wald erwacht, entdecken die Spieler eine Welt, die sie nie wieder verlassen möchten. Sie nutzen Geräusche, um zu kommunizieren, mit der Natur in Kontakt zu treten sowie freundlich und feindlich gesinnte Kreaturen zu identifizieren. Dabei entsteht eine ganz individuelle Geschichte.