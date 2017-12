Neuer Trailer zu Granblue Fantasy Project Re: Link

By

Beim Granblue Fantasy Fes 2017 hat Cygames einen neuen Trailer zu Granblue Fantasy Project Re: Link präsentiert, das von Platinum Games entwickelt wird. Um das Spiel war es einige Zeit lang ruhig, die letzte Meldung stammt vom März. Das Spiel soll 2018 in Japan für PlayStation 4 erscheinen.

Die Story schließt an die Geschichte des Smartphone-Games an, erzählt aber die Geschichte eines anderen Himmelreiches. Das Spiel ist in der Welt von Granblue Fantasy angesiedelt. Koichi Haruta von Cygames ist Producer, Tetsuya Fukuhara fungiert als Director – sie haben schon beim Original entscheidend mitgewirkt.

Das Charakter-Design stammt von Hideo Minaba, die Musik wird von Nobuo Uematsu und Tsutomu Narita beigesteuert. Ein wichtiger Aspekt des Spiels wird der Multiplayer sein. Nichtsdestotrotz wird es auch ein Singleplayer-Szenario geben, wobei darauf geachtet wird, das Spiel in dieser Hinsicht nicht zu kompliziert zu gestalten.

via Gematsu