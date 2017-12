Neuer Trailer zu Dynasty Warriors 9 veröffentlicht

Koei Tecmo hat einen neuen Trailer zu Dynasty Warriors 9 veröffentlicht. Dynasty Warriors 9 wird am 13. Februar 2018 in Europa erscheinen. Hierzulande gibt es zusätzlich eine Version für Xbox One und PCs, in Japan hingegen erscheint das Spiel ausschließlich für PlayStation 4.

Dynasty Warriors 9 ist der neueste Teil der Warriors-Reihe von Omega Force und Koei Tecmo. Der Titel setzt erstmals auf ein Open-World-Prinzip. Am bewährten „Einer gegen Tausend“-Prinzip (Musou) hält das Spiel aber natürlich fest. Koei Tecmo stellt Dynasty Warriors 9 so vor: