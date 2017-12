Neuer Trailer zu Digimon Story: Hacker’s Memory

Bandai Namco veröffentlicht acht Minuten Videomaterial zu Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory auf YouTube. Es werden einige Charaktere, Zwischen- und Story-Sequenzen und Kämpfe präsentiert. Das Spiel erscheint für PlayStation 4 und PS Vita in Japan am 14. Dezember 2017 und in Nordamerika und Europa am 19. Januar 2018.

Tumult herrscht, nachdem die Grenze zwischen realer und digitaler Dimension zerbrach – und die Hudie-Hacker wussten davon! Haben sie etwas damit zu tun? Hier kommen Yuuko Kamishiro und Kyoko Kuremi ins Spiel. Yuuko ist die Tochter von Satoru Kamishiro, dem früheren Präsidenten von EDENs Kamishiro Enterprise, der vermutlich Selbstmord beging. Seitdem ist Rie Kishibe ihr Vormund. Allerdings verdächtigt sie ihn, etwas mit dem Tod ihres Vaters und den jüngsten Ereignissen zu tun zu haben. Um den abtrünnigen Hackern auf die Schliche zu kommen, schloss sie sich der Hacker-Gruppe Hudie an. Nicht weniger mysteriös ist Kyoko, eine Privatdetektivin spezialisiert auf Fälle im Cyber-Space, die überraschenderweise immer als erste am Ort des Geschehens ist… Die Wahrheit hinter all diesen Verstrickungen wird durch die „Hacker’s Memory“ aufgedeckt. Diese „Hacker’s Memory“ können in der Story und in Nebenquests gefunden werden. Sie enthalten wertvolle Informationen über Charaktere und wichtige Daten zu den Vorkommnissen.

via Gematsu