Neuer Charakter-Trailer zu Dissidia Final Fantasy NT

Nach den Helden rund um Noctis, Zidane und Tidus widmet sich Square Enix in einem neuen Charakter-Video diesmal den düsteren Charakteren. Garland, The Emperor, Cloud of Darkness, Golbez, Exdeath, Kefka Palazzo, Sephiroth, Artemisia, Kuja, Jekkt, Kain Highwind, Ramza Beoulve und Ace sind Teil des neuen Videos.

Dissidia Final Fantasy NT bietet taktische Kämpfe, offline wie online. Insgesamt stehen 28 spielbare Charaktere zur Verfügung, mit denen Spieler in 3-gegen-3-Kämpfe ziehen. Sechs weitere Charaktere sind Teil des Season-Pass. Dissidia Final Fantasy NT erscheint am 30. Januar 2018 in Europa. Welche Vorbestellerboni euch hierzulande bei welchen Händlern erwarten, erfahrt ihr hier. In einer offenen Beta könnt ihr im Januar selbst Hand anlegen!

via Gematsu