Neue Stage aus Bloodstained: Ritual of the Night

Bevor sich das Jahr dem Ende neigt, versorgt Koji Igarashi die Unterstützer und Fans von Bloodstained: Ritual of the Night mit einem neuen Development-Update. Verbunden mit fröhlichen Weihnachtswünschen veröffentlichte man ein neues Video, das eine bisher unbekannte Stage zeigt, die ganz offensichtlich stark vom klassischen Japan inspiriert ist.

Bloodstained: Ritual of the Night ist ein fantasievolles Sidescroller-RPG, das im England des 18. Jahrhunderts spielt, einer Ära, in der sich durch die beginnende industrielle Revolution das Leben der Menschen drastisch veränderte. Die Spieler übernehmen die Rolle von Miriam, einer Waise, die vom dämonischen Fluch eines Alchemisten gezeichnet ist. Dieser Fluch lässt ihre Haut langsam kristallisieren. Mit Fortschreiten des Fluchs fällt Miriam in ein mysteriöses Koma und wacht zehn Jahre später wieder auf, als ein Schloss erscheint und die Hölle erwacht. Nun muss sie zu dem Schloss reisen und seinen Schöpfer, Gebel, und dessen Dämonen bekämpfen, während sie versucht, den Fluch aufzuhalten.