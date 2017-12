Neue Gameplay-Szenen und Details zu Soulcalibur VI

By

Im Rahmen der PlayStation Experience stand Producer Motohiro Okubo in einem Sony-Interview Rede und Antwort. Er präsentierte in dem zehnminütigen Video nicht nur einige neue Gameplay-Szenen aus Soulcalibur VI, sondern verriet auch zahlreiche neue Details.

Spielerisch soll Soulcalibur VI an den Wurzeln der Serie anknüpfen, ohne aber auf neue Gameplay-Elemente zu verzichten. Ein neues Feature ist das Reversal Edge. Es erlaubt Spielern, die Kampftaktik zu verfeinern, indem sie nach einer erfolgreichen Parade unverzüglich zu einem Gegenangriff ansetzen können. Eine dynamische Kamera soll solche Aktionen noch eindrucksvoller in Szene setzen. Doch das soll nicht das einzige neue Gameplay-Feature bleiben, so Okubo.

Okubo verriet, dass Soulcalibur VI wie Tekken 7 in-house bei Bandai Namco entwickelt wird. Man habe da extrem talentierte Teams, die sich gegenseitig als Rivalen sehen und übertreffen wollen. Das sei gut so. Okubo selbst war Teil beider Teams und sieht es nun als seine Aufgabe an, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Im Video-Interview gibt es noch viele weitere Details.

Der Titel soll im kommenden Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

via Gematsu