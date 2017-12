Neue Gameplay-Szenen aus Lost Soul Aside

By

Vielleicht erinnert ihr euch noch an Lost Soul Aside, das letztes Jahr erstmals auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Bei PlayStation Experience war das Spiel wieder mit am Start. Entwickler Yang Bing veröffentlichte einen neuen Trailer, der Szenen aus der dort vorgestellten Demo zeigt. Außerdem gibt es ein abgefilmtes, sechsminütiges Video der Gameplay-Demo.

Die Entwicklung von Lost Soul Aside begann im Alleingang – zwei Jahre lang arbeitete der Koreaner Yang Bing an dem Spiel, bevor er es im letzten Jahr präsentierte. Inspiriert wird das Spiel von Final Fantasy XV, aber auch Ninja Gaiden. Geplant ist die Veröffentlichung für PlayStation 4.

via Gematsu