Neue Bilder zu Kamen Rider: Climax Fighters

Bandai Namco hat mehrere Bilder aus dem Videospiel Kamen Rider: Climax Fighters veröffentlicht, die euch die Figuren Masked Rider Agito, Kamen Rider Birth und Kamen Rider Black präsentieren.

Das Action-Fighting-Game wird alle Heisei-Kamen-Rider von Kamen Rider Kuuga bis Kamen Rider Build bieten. Bis zu vier Spieler spielen gleichzeitig in Eins-gegen-Eins- oder Zwei-gegen-Zwei-Kämpfen. Verschiedenartige Stages sollen dafür sorgen, dass sich Spieler über die Charakteristiken der Kamen Rider Gedanken machen und sie richtig einsetzen. Erstmals in der Serie gibt es zudem echte Onlinekämpfe.

Kamen Rider: Climax Fighters erscheint am 7. Dezember 2017 in Japan für PlayStation 4. Im südostasiatischen Raum erscheint das Spiel am gleichen Datum, zudem mit englischen Untertiteln.

via Gematsu