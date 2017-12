Metro Exodus: Trailer zeigt postapokalyptisches Moskau

Deep Silver und der Entwickler 4A Games verkündeten, dass Metro Exodus im kommenden Herbst für PCs, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Im Zuge dessen wurde ein weiterer Trailer zum postapokalyptischen Shooter veröffentlicht.

Der „The Aurora“-Trailer zeigt Bilder aus dem im ewigen, nuklearen Winter gefangenen Moskau. Wie bereits in den vorigen Metro-Titeln suchen die Überlebenden Schutz in den Tunneln der ehemaligen Metro. Die Hoffnung auf einen anderen Wohnort ist für alle gestorben. Für alle außer einen. In Metro Exodus schlüpft der Spieler in die Haut von Artjom, welcher der Metro entfliehen und einen Neuanfang im Osten Russlands beginnen will. Der Spielverlauf umspannt dabei ein gesamtes Kalenderjahr und wartet entsprechend mit unterschiedlichen Jahreszeiten auf.

via Gematsu