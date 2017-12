Memories Off: Innocent Fille: Termin und limitierte Edition

Laut dem Publisher 5pb. wird Memories Off: Innocent Fille in Japan für PlayStation 4, PlayStation Vita und für PCs via Steam und DMM Game Player am 29. März 2018 erscheinen. Neben einer normalen Edition für 7.800 Yen (circa 58 Euro) und einer limitierten Version für 9.800 Yen (circa 74 Euro) wird es eine ganz besondere Fassung für 50.000 Yen (circa 376 Euro) geben, die als „Last Memories Set“ bezeichnet wird. Das „Last Memories Set“ wird für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Folgende Inhalte bekommen die Käufer für den stolzen Preis:

eine limitierte Edition von Memories Off: Innocent Fille

ein Kunstbuch, komplett koloriert, bestehend aus 250 Seiten mit Illustrationen aus Memories Off von 1998 bis 2018

einen kompletten Soundtrack, bestehend aus drei CDs, mit der Hintergrundmusik der Serie

einen signierten und eingerahmten Gutschein, der gleichzeitig eine Eintrittskarte für ein späteres Event sein wird, auf dem man den Gutschein gegen eine signierte und eingerahmte Zeichnung eintauschen kann, sollte man an diesem Ereignis nicht teilnehmen können, wird die Illustration zugesendet

via Gematsu