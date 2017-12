By

Im Rahmen des PlayStation Experience Openings hat Sony heute Morgen MediEvil Remastered für PlayStation 4 angekündigt. Ein erster Teaser-Trailer zeigt allerdings nicht viel mehr als das Logo. Das hätten sich im Falle von „Shadows die Twice“ sicherlich einige Fans gewünscht. In Kürze soll es neue Details geben. MediEvil erschien 1998 für PlayStation in Europa. Entwickelt wurde es von den Sony-Studios in Cambridge. Fans mögen das Spiel für seinen Humor.