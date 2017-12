Maitetsu: Pure Station erscheint 2018 für PS4 in Japan

Wie Views mitteilte, wird die Visual Novel Maitetsu: Pure Station 2018 in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Ab Januar wird es möglich sein, den Titel als Vorbestellung zu reservieren. Im Juni hieß es noch, dass die Visual Novel am 28. September in Japan erscheinen soll. Aus diesem Termin wurde eine Verzögerung auf den Winter 2017 und nun soll der Titel erst 2018 erscheinen. Derzeit ist noch unklar, ob es sich hierbei um einen Port der PC-Version, vielleicht mit zusätzlichen Elementen, oder ein ganz neues Spiel handelt.

In Japan erschien die Fassung für PCs im März 2016. Sekai Project will diese Version in englischer Sprache 2018 im Westen für PCs veröffentlichen.

via Gematsu