Maihana Soumakyou erscheint im Januar für PS4

Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass dieses Shoot ’em up für PlayStation 4 angekündigt wurde. Genau genommen weit über zwei Jahre. Doch nun ist es bald so weit! Maihana Soumakyou von Entwickler Souvenier Circ. (Croixleur Sigma) erscheint am 25. Januar 2018 im PlayStation Store in Japan.

Diese Version soll im Gegensatz zur PC-Version in jedem Modus Upgrades erhalten haben und so ein noch besseres Spielerlebnis bieten. Weiterhin unterstützt der Titel nun HD-Grafik, Trophäen und bietet spielbare Charaktere, Bosse, Szenarien, Stimmen und mehr.

Interessant ist auch, dass Sony Music Entertainments neue Publishing-Firma Unties eine Partnerschaft mit Mediascape angekündigt hat. Letztere sind verantwortlich für die Entwicklung von „Play, Doujin“-Projekten wie Maihana Soumakyou.

via Gematsu