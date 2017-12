LOOT! #22: Anstoßen mit Stil

By

Bald bricht das neue Jahr an, die Zeit verging im Flug. Nächstes Jahr wird alles besser, von 2017 haben wir genug. Neujahr soll kräftig gefeiert werden, mit Freunden, Raketen und Spaß. Drum stoßen wir mit Stil an, vergesst das olle Glas. Heuer gibt’s Champagner, wir leben in Saus und Braus. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, mir gehen die Reime aus.

Diese zwei schicken Gläser sind der Hingucker auf jeder Neujahrsfete und sind perfekt für Pärchen oder beste Freunde. Eigentlich sind die beiden Trinkbehälter für Hochzeitspaare entwickelt worden, doch warum einschränken lassen? Mit Versand gibt es die Gläser für rund 43 Euro. Der Shop hält auch andere raffinierte Gläser für Nerds bereit.

via Etsy