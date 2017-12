Little Witch Academia: Update bringt neue Funktionen

By

Bandai Namco wird kurz nach der Veröffentlichung der japanischen Version von Little Witch Academia: Chamber of Time ein Update für die Spieler zugänglich machen, das einige Fehler im Spiel beheben und für Neuerungen sorgen soll. Zu den neuen Elementen gehören:

eine Funktion für eine Galerie, in der bereits gesehene Videos und Illustrationen gespeichert werden

eine Funktion, welche die Stellen der Nebenquests auf der Karte markiert

Weiterhin werden Fehler behoben oder Mechaniken angepasst:

Korrektur des Verhaltens der unterstützenden Charaktere

Korrektur der Lautstärke einiger Stücke der Hintergrundmusik

Korrektur der Gegenstände, die in den Verliesen fallengelassen werden

Little Witch Academia: Chamber of Time erschien gestern für PlayStation 4 in Japan. Anfang 2018 soll das Spiel ebenfalls für PlayStation 4 und PCs im Westen erscheinen.

via Gematsu