Seit gestern ist die dritte und letzte Episode zu Life is Strange: Before the Storm erhältlich. Solltet ihr also gewartet haben, bis das Episodenspiel komplett erhältlich ist, dann hat das Warten nun ein Ende. Das Prequel zu Life is Strange ist für Xbox One, PS4 und PCs erhältlich. Den obligatorischen Launchtrailer seht ihr unten.

In „Hell is empty“ rasen die Ereignisse einem dramatischen Finale entgegen. Und Chloe versucht dennoch, die Kontrolle zu behalten. Während ihre Freundschaft mit Rachel Amber neue, emotionale Höhen erreicht, entdeckt Chloe Geheimnisse, die ihr schließlich einige der schwersten Entscheidungen ihres Lebens abverlangen …

Eine Bonus-Episode wird Besitzern der Deluxe Edition vorbehalten bleiben. In dieser vierten Bonus-Episode „Lebewohl“ können Fans die junge Max Caufield spielen und „wohl zum letzten Mal“ die Freunde Max und Chloe zusammen erleben. Life is Strange: Before the Storm ist ein Prequel zum erfolgreichen Episodenspiel Life is Strange. Square Enix arbeitet darüber hinaus mit Dontnod auch an einem „neuen“ Life is Strange.